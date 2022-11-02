Кабмін дозволив експорт коксівного вугілля в межах визначених квот — Finance.ua
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Кабмін дозволив експорт коксівного вугілля в межах визначених квот

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Кабінет Міністрів дозволив експорт коксівного вугілля у межах визначених квот.
Про це представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram-каналі.
«Внесено зміни у додаток 1 „Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню“ до постанови Кабміну від 29 грудня 2021 № 1424 „Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік“. Лібералізовано експорт з України у межах визначених обсягів квот коксівного вугілля, яке не використовується для теплової генерації», — написав він.
Як повідомляли Українськi Новини, в вересні Кабінет Міністрів заборонив експорт коксівного вугілля.
10 червня Кабінет Міністрів заборонив експорт палива рідкого (мазут), вугілля антрацитових марок і природного газу українського походження.
За матеріалами:
Українські Новини
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