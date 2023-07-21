Кабмін дозволив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до БПЛА — Finance.ua
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Кабмін дозволив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до БПЛА

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА і бойових частин безпілотних систем.
Про це повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.
«Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту», — зазначив він.
За словами Мельничука, проєкт розраховано на два роки.
Рішення Кабміну встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.
Нагадуємо:
У червні президент Володимир Зеленський підписав два закони, які передбачають звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових для виробництва і ремонту БПЛА (законопроєкти № 9275 та № 9276).
За матеріалами:
Економічна Правда
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