Кабмін дозволив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до БПЛА — Finance.ua

Кабмін дозволив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до БПЛА Сьогодні 17:31 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА і бойових частин безпілотних систем.

Про це повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

«Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту», — зазначив він.

За словами Мельничука, проєкт розраховано на два роки.

Рішення Кабміну встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.

Нагадуємо:

У червні президент Володимир Зеленський підписав два закони, які передбачають звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових для виробництва і ремонту БПЛА (законопроєкти № 9275 та № 9276).

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