Кабмін додав повноважень Державній податковій службі — Finance.ua

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Кабмін додав повноважень Державній податковій службі

Казна та Політика
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Кабмін додав повноважень Державній податковій службі
Кабмін додав повноважень Державній податковій службі
Державна податкова служба отримала додаткові повноваження в частині накладення штрафів та стягування пені.
Це випливає з урядової постанови від 22 серпня № 888, яка була опублікована в газеті «Урядовий кур'єр» та наразі набрала чинності.
Указаною постановою уряд вніс зміни до Положення про Державну податкову службу України.
Так, Податкова отримала повноваження стягувати пеню за несвоєчасне виконання:
  • рішень суду,
  • рішень керівника органу, який накладає стягнення (а також його заступника або уповноваженої особи) у випадках, передбачених Податковим кодексом України,
  • платіжних інструкцій платників податків про сплату податків, зборів, платежів.
Указана зміна торкнеться взаємодії Податкової з банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей, органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів тощо.
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Крім того, Податковій додано повноважень накладати штрафи за невчасне подання контролюючим органам ДПС:
  • повідомлення про відкриття або закриття рахунків/електронних гаманців платників податків,
  • про початок здійснення видаткових операцій за рахунком/електронним гаманцем платника податків до отримання повідомлення відповідного територіального органу ДПС про взяття рахунка/електронного гаманця на облік у ДПС.
Дане положення стосується банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей.
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Також ДПС наділили правом отримувати безоплатно від платників податків, а також від Національного банку, банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей:
  • довідки у порядку та на підставах, що визначені Податковим кодексом України, з урахуванням законів, які визначають порядок розкриття зазначеними особами інформації, що містить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг;
  • інформації, що визначена в рішенні суду, про обсяг та обіг коштів/електронних грошей на рахунках у банку/небанківському надавачу платіжних послуг, електронних гаманцях, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб'єктів господарювання, інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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