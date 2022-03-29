Кабмін дав банкам гарантії, щоб підтримати бізнес в умовах війни — Finance.ua
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Кабмін дав банкам гарантії, щоб підтримати бізнес в умовах війни

Вчора 11:14Казна та Політика
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На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Кабмін надав 18,85 млрд грн державних гарантій на портфельній основі.
Гарантії надані 17 банкам для кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу.Про це повідомляють у Міністерстві фінансів.
Відповідну постанову Кабмін ухвалив 27 березня.
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«Рішенням уряду встановлено можливість надання державних гарантій 17 банкам-кредиторам, які пройшли відбір для отримання частково гарантування державою зобов’язань по портфелю кредитів для мікро-, малого та середнього бізнесу, і граничний розмір таких гарантій. За результатами отриманих від банків заявок затверджено граничні розміри надання державних гарантій на портфельній основі на загальну суму 18,85 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Незабаром в Україні зміняться правила роботи Фонду гарантування вкладів. Суму відшкодувань на час війни збільшать до 100%. Про це йдеться в законопроєкті № 5542-1, створеному за ініціативою президента та рекомендованому до прийняття комітетом Верховної Ради з фінансових питань. Раніше максимальна сума гарантування вкладу становила 200 тис. грн, а якщо громадянин мав на депозиті більше грошей, вони просто зникали. Однак згідно із нововведеннями українці зможуть під час війни повернути всі свої гроші, якщо їхній банк раптом збанкрутує.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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