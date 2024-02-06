Кабінет Міністрів України затверджує порядок перерахунку вартості комунальних послуг — Finance.ua

Кабінет Міністрів України затверджує порядок перерахунку вартості комунальних послуг Вчора 19:16 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів України затверджує порядок перерахунку вартості комунальних послуг. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення сміття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

«Затверджуємо порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг з постачання тепла, води та вивезення сміття. Це чіткий алгоритм, що ґрунтується на принципі «плати за те, що отримав», — заявив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що комунальні послуги мають бути якісними та відповідати заявленим стандартам. За його словами, люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги.

Також Шмигаль нагадав, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи на електрику, газ та тепло залишаються незмінними.

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