JYSK відкрив новий автономний магазин концепції 3.0 у Києві — Finance.ua
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JYSK відкрив новий автономний магазин концепції 3.0 у Києві

Фондовий ринок
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Скандинавська мережа магазинів для дому JYSK відкрила у київському ТЦ «Караван» новий магазин, повідомила агентству «Інтерфакс-Україна» пресслужба компанії в середу.
Це перше відкриття у 2023 році. Компанія анонсує ще два відкриття навесні.
«До початку війни JYSK налічувала 85 магазинів в Україні. За минулий рік ми відновили роботу більшості з них, відкрили чотири нові та плануємо відкрити ще два нові магазини до літа 2023 року — у Львові та Коломиї», — розповів Country director JYSK в Україні Євген Іваниця.
Магазин у ТЦ «Караван» площею 1446 кв. м побудований відповідно до сучасної концепції мережі 3.0, з відповідним освітленням та просторовим дизайном, зональним розміщенням товарних категорій для більш комфортних покупок. Магазин має формат аутлет, який має на увазі наявність більшої частки товарів зі знижкою в асортименті. ТЦ обладнаний генератором.
JYSK — частина датської сімейної групи Lars Larsen Group із загальним обігом EUR5,3 млрд у 2020/21 фінансовому році. Обіг JYSK у 2021/22 фінроку становив 4,87 млрд євро.
На міжнародному ринку мережа JYSK налічує понад 3,2 тис. магазинів у 48 країнах, переважно в Європі.
Сьогодні в Україні працюють 83 магазини JYSK та інтернет-магазин jysk.ua. Штат JYSK в Україні налічує 825 працівників.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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