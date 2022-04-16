Just business: війна в Україні не зупинила Єгипет від прийому російських туристів — Finance.ua

Just business: війна в Україні не зупинила Єгипет від прийому російських туристів

Вчора 17:37 — Світ

Єгипет, який був одним з найпопулярніших напрямків для відпочинку українців, відновлює прийом російських туристів. Це відбувається, попри війну в Україні. Раніше, за даними Міністерства туризму Єгипту, 40% туристів на морських курортах цієї країни становили гості з України та росії.

Єгипет хоч і засудив вторгнення окупанта в Україну на початку березня, але вже готується приймати російських туристів: нещодавно в Ростуризмі вже обговорили з посольством Єгипту у рф запуск туристичного сезону, можливості авіасполучення та оплати послуг банківськими картами «Мир», пише РБК-Україна.

Egypt Air буде перевозити росіян на курорти Червоного моря

Флагманський перевізник Єгипту Egypt Air навіть на тлі нищівних санкцій ЄС і США проти рф відновлює рейси з москви до Єгипту. На найближчі дати на сайті доступно бронювання до Каїру, Шарм-ель-Шейху й Хургади.

Згідно з розкладом, з середини квітня авіакомпанія буде літати до столиці рф щодня на літаках Boeing 737-800. Перші рейси планувалися з 9 квітня, але були перенесені на 15 квітня через низьке завантаження.

До слова, відпочинок для росіян в Єгипті вийде недешевим — тільки квиток у обидва боки в Хургаду обійдеться пасажирам у квітні в 1200 доларів.

Чартерні рейси з росії відновилися у квітні

Перші групи російських туристів вже почали прибувати в Хургаду на початку квітня. Про це повідомляти Arab News з посиланням на туроператорів в провінції Червоне море, які співпрацюють з російським ринком.

Там уточнили, що перші туристи прибули в Хургаду від туроператора «Бібліо-глобус», і очікували додавання рейсів в Шарм-ель-Шейх. Представник цієї компанії повідомив, що авіаперевізником для їх туристів до Єгипту у квітні буде авіакомпанія Red Wings.

Рейси до Хургади й Шарм-Ель-Шейху будуть здійснюватися за умови перебування туристів від 4 днів. З 13 квітня заплановано виконувати 4 рейси на тиждень.

«Росіяни будуть вивозити гроші на користь економіці Єгипту»

Структура економіки Єгипту складається не тільки з доходів від туризму, нагадують експерти. Так, істотну частину коштів країна отримує від сільського господарства, добувної та обробної промисловості та нафтогазу. При цьому країна гостро потребує будь-яких джерел доходів.

«Звичайно, туризм важливий для економіки Єгипту, але є багато інших галузей, у яких заробляє країна. До того ж там постійно потребують грошей. Подивіться на історію Єгипту за останні десять років: революції, зміна влади, авіакатастрофа (у 2015 році в небі над Синаєм був збитий російський літак — ред.). Тому прийом росіян на курортах — це чистий бізнес Єгипту», — вважає директор туристичної компанії «Загір’я» Ігор Короленко.

На його думку, якщо російські туристи продовжать їздити в Єгипет або взагалі куди-небудь, це буде тільки знекровлювати економіку росії. Адже по суті це є імпортом для рф — вивезенням грошей з країни, а їх там все менше і менше, нагадує експерт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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