JPMorgan відкрив інноваційну лабораторію для розробки можливостей в сфері блокчейну — Finance.ua

JPMorgan відкрив інноваційну лабораторію для розробки можливостей в сфері блокчейну
JPMorgan відкрив інноваційну лабораторію в Афінах, яка зосередиться на створенні можливостей у сферах блокчейну, штучного інтелекту та криптографії для платіжних компаній по всьому світу.
Про це повідомляє Efinancial Careers.
У лабораторії будуть відкриті чотири інженерні вакансії різного рівня, від асистента до виконавчого директора, які будуть зосереджені на технологіях розподілених реєстрів, штучному інтелекті та криптографії.
Одна з інженерних ролей буде зосереджена на створенні мобільних додатків і прототипів гаманців, які використовують блокчейн для цифрової ідентифікації.
За словами Трайона Лоббама, керівника DeFi-платформи Onyx від JPMorgan, «цифрова ідентичність є ключем до розблокування масштабу для web3 і може уможливити абсолютно нові взаємодії та послуги як для web2, так і для web3».
У вересні холдинг JPMorgan найняв колишнього інвестиційного директора Microsoft Тахріма Кемптона для розвитку блокчейн-технологій. У жовтні JPMorgan і Visa почали спільну роботу з оптимізації транскордонних платежів за допомогою своїх приватних блокчейнів — Liink і B2B Connect.
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