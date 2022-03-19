Joom, eBay та інші маркетплейси скасували комісію для продавців з України — Finance.ua

Joom, eBay та інші маркетплейси скасували комісію для продавців з України

Вчора 15:16 — Особисті фінанси

Joom, eBay та інші маркетплейси скасували комісію для продавців з України

«Укрпошта» провела низку переговорів з основними світовими маркетплейсами та домовилася про скасування комісії для продавців з України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Нам вдалося домовитися зі світовими маркетплейсами про скасування комісії для продавців з України. Першими до ініціативи долучилися Etsy, еBay, Joom, потім приєдналися Wish та Shopify» ,- сказано в повідомленні.⠀

Крім того, кожен з них запровадив свої бонуси для українців:

Wish повернув місячну комісію за лютий всім продавцям з України та скасував всі комісії для українських мерчантів терміном на 6 місяців;

Shopify виділить кошти на надання гуманітарної допомоги через партнера Flexport;

Joom до настання розрахункового періоду зробив виплату усім мерчантам та запевнив, що до українських магазинів не будуть застосовуватися жодні штрафи чи песимізації. Також маркетплейс тимчасово знизив комісію для продавців з 15% до 0%;

Etsy «обнулив» рахунки продавців за лютий та надає інструкції щодо тимчасової «відпустки магазинів»;

еBay застосував політику, при якій продавці не будуть отримуватимуть негативні відгуки покупців до 20 березня.

Крім того, Global eBay розпочав збір грошей для підтримки України, згідно з яким маркетплейс подвоїть кожну пожертву до $10 тис, що зроблять працівники компанії.

Також еBay поновили акселартор для українців й готові підтримати середній бізнес з асортиментом від 100 товарів (3 міс. без комісії), та малий (200 безкоштовних лістінгів).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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