Johnson & Johnson припиняє поставки засобів особистої гігієни в росію, але продовжить поставляти фармацевтичні препарати і медичні вироби — Finance.ua
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Johnson & Johnson припиняє поставки засобів особистої гігієни в росію, але продовжить поставляти фармацевтичні препарати і медичні вироби

Вчора 17:40
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Компанія Johnson & Johnson призупинила поставки засобів особистої гігієни в росію через «збільшення масштабів гуманітарної кризи», викликаної війною в Україні.
Про це пише Bloomberg.
При цьому наголошується, що компанія J&J продовжить поставляти на російський ринок широкий асортимент фармацевтичних препаратів і медичних виробів.
Одночасно гігант на ринку охорони здоров’я подвоїв свої зобов’язання з надання гуманітарної допомоги до 10 мільйонів доларів.
Так само повідомляється, що компанія продовжує підтримувати співробітників і їхні сім’ї в Україні. «Ми як і раніше сподіваємося на швидке вирішення і будемо продовжувати стежити за необхідністю додаткової гуманітарної допомоги», — заявили в J&J.
Johnson & Johnson входить до числа компаній, які вже припинили інвестиції та участь у клінічних дослідженнях в росії. У структуру J&J входять в тому числі такі бренди, як Carefree, O. B., Clean & Clear, Johnson’s Baby, Listerine, Compeed та інші.
Багато інших компаній призупинили деякі або всі операції в Росії, але деякі продовжують продавати там певні предмети першої необхідності, в тому числі Procter & Gamble Co., Colgate-Palmolive Co. і Kimberly-Clark Corp. При цьому в Colgate заявили, що вони будуть продавати в Росії тільки засоби гігієни, включаючи базову зубну пасту, зубні щітки, мило і продукти для годування домашніх тварин.
При цьому варто відзначити, що хоча частина компаній продовжила продавати засоби гігієни першої необхідності в Росії, ціни на них істотно зросли. Так, ще 13 березня в Procter & Gamble попередили, що їхня продукція в російських магазинах подорожчає в середньому на 40%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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