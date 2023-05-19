Jeep відкликає 132 тисячі Cherokee через небезпеку пожежі — Finance.ua
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Jeep відкликає 132 тисячі Cherokee через небезпеку пожежі

Технології&Авто
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Jeep відкликає 132 тисячі Cherokee через небезпеку пожежі
Jeep відкликає 132 тисячі Cherokee через небезпеку пожежі
Компанія Jeep рекомендує власникам Cherokee 2014−2016 рр. не паркуватися на вулиці через небезпеку пожежі, пов’язану з електроприводом вікон. Автовиробник відкликає 132 099 автомобілів у США, щоб вирішити проблему.
Транспортні засоби були зроблені з модулем двері з електроприводом у місці, вразливому до проникнення води. Це може призвести до можливого короткого замикання в електромережі, яке може спричинити пожежу автомобіля, яка може статися незалежно від того, чи ввімкнено запалювання автомобіля.
За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США, це відкликання стосується і тих транспортних засобів, які раніше були виправлені під час відкликання 2015 року, коли намагалися усунути проблему.
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Автовиробник почав досліджувати проблему в січні 2022 року після того, як помітив збільшення кількості пожеж у вантажному відсіку кросоверів Cherokee 2014−2015 років. Під час зустрічі з інженерами він проаналізував схему пожежі, показання свідків та історію автомобіля, щоб дізнатися про модуль підйомних дверей з електроприводом і зміни, внесені в його конструкцію під час виробництва.
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До 27 квітня 2023 року було виявлено 50 повідомлень, які потенційно стосуються цієї проблеми. Через кілька тижнів, 4 травня, Stellantis вирішила провести добровільне відкликання. Йому не відомо про нещасні випадки чи травми, пов’язані з цією проблемою. Stellantis вважає, що постраждалі транспортні засоби були виготовлені в період з 27 лютого 2013 року по 9 вересня 2015 року, коли оновлення модуля зробило його більш стійким до проникнення води.
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Jeep зараз розробляє засіб і почне сповіщати власників з інструкціями щодо того, як це виправити, приблизно в кінці червня. Компанія вже повідомила дилерів про відкликання та рекомендує власникам «не паркувати ці транспортні засоби всередині будівель або споруд або поблизу інших транспортних засобів, доки транспортні засоби не завершать остаточний ремонт». Пожежа автомобіля може швидко поширитися на інші автомобілі та споруди.
На початку цього року Jeep відкликав майже 60 000 позашляховиків Wrangler, виготовлених з жовтня 2019 року по травень 2022 року. Компанії довелося оголосити про відкликання популярного позашляховика через те, що невикористана шпилька рами може спричинити витік палива в разі аварії. Jeep вирішив проблему, видаливши непотрібну шпильку та застосувавши свіжу фарбу.
За матеріалами:
Телеканал 24
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