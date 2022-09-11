Jeep представив новий кросовер Avenger — Finance.ua

Jeep представив новий кросовер Avenger Вчора 03:46 — Технології&Авто

Jeep представив новий кросовер Avenger, Фото: mmr.net.ua

Автовиробник Jeep представив новий маленький кросовер, який продаватиметься в Європі і виявиться найкомпактнішим автомобілем марки. Йдеться про модель під назвою Avenger EV, яка з’явиться на європейському ринку в 2023 році.

Це електричний кросовер, побудований на новій платформі STLA, яку створили інженери концерну Stellantis (на ній буде створено ще кілька кросоверів марки Jeep, а також безліч моделей інших брендів).

Базова версія матиме передній привід. Заявлений запас ходу на повністю заряджених акумуляторах — 400 кілометрів.

Фото: mmr.net.ua

Avenger EV продаватиметься виключно в Європі, а ось для ринку США Jeep приготував відразу три нові моделі: хардкорний позашляховик під назвою Recon, повністю електричний Wagoneer S і ще один електричний позашляховик, ім’я якого поки що не названо.

Зазначимо, що Jeep узяв на себе зобов’язання до 2030 року електрифікувати 50% автомобілів, що випускаються, які марка продає в Америці, а в Європі ця цифра досягне 100%.

Фото: mmr.net.ua

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