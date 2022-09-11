Jeep представив новий кросовер Avenger — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Jeep представив новий кросовер Avenger

Технології&Авто
550
Jeep представив новий кросовер Avenger
Jeep представив новий кросовер Avenger, Фото: mmr.net.ua
Автовиробник Jeep представив новий маленький кросовер, який продаватиметься в Європі і виявиться найкомпактнішим автомобілем марки. Йдеться про модель під назвою Avenger EV, яка з’явиться на європейському ринку в 2023 році.
Це електричний кросовер, побудований на новій платформі STLA, яку створили інженери концерну Stellantis (на ній буде створено ще кілька кросоверів марки Jeep, а також безліч моделей інших брендів).
Базова версія матиме передній привід. Заявлений запас ходу на повністю заряджених акумуляторах — 400 кілометрів.
Фото: mmr.net.ua
Фото: mmr.net.ua
Avenger EV продаватиметься виключно в Європі, а ось для ринку США Jeep приготував відразу три нові моделі: хардкорний позашляховик під назвою Recon, повністю електричний Wagoneer S і ще один електричний позашляховик, ім’я якого поки що не названо.
Зазначимо, що Jeep узяв на себе зобов’язання до 2030 року електрифікувати 50% автомобілів, що випускаються, які марка продає в Америці, а в Європі ця цифра досягне 100%.
Фото: mmr.net.ua
Фото: mmr.net.ua
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.