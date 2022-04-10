Jeep показав одразу сім нових позашляховиків (фото) — Finance.ua

Jeep показав одразу сім нових позашляховиків (фото)

Опубліковано фото семи нових концепт-карів Jeep. Позашляховики представлять на щорічному пасхальному сафарі, яке проводять на бездоріжжі в американській пустелі Моаб. Нинішнього року воно пройде 9-18 березня, повідомляє офіційний сайт Jeep.

Всі автомобілі підготували до серйозного бездоріжжя, а в їхньому доопрацюванні взяли участь підрозділи Mopar і Jeep Performance Parts. Примітно, що при цьому використовували позашляхові аксесуари, які вже у вільному продажу. Так що власники Jeep можуть самотужки відтворити ці концепт-кари.

Всі автомобілі оснащені позашляховими шинами та лебідкою, а їх кліренс збільшений. Деякі з Jeep також отримали сталеві бампери, захист днища та посилену підвіску. У частини позашляховиків знято двері.

Більшість концептів створено на базі різних версій Jeep Wrangler та Gladiator. Так, в основі Jeep Rubicon 20th Anniversary лежить заряджений Wrangler з 6,4-літровим 475-сильним V8, а ось Jeep Performance Parts Birdcage та Jeep ’41 побудовані на базі гібридного Wrangler 4Xe. Гібрид Jeep Grand Cherokee 4Xe став основою концепту Trailhawk.

А Jeep Wrangler Magneto є електромобілем: його двигуни розвивають 625 л. с. і дозволяють розганятися до 100 км/год лише за 2 с. Цікаво, що електрокар зберіг 6-ступінчасту механічну КПП. Його оснастили батареєю ємністю 70 кВт∙год, а ось запас ходу не розголошують.

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