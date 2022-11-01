Jeep готує два доступні електрокросовери із запасом ходу понад 600 км (фото) — Finance.ua
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Jeep готує два доступні електрокросовери із запасом ходу понад 600 км (фото)

Технології&Авто
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Jeep готує два доступні електрокросовери із запасом ходу понад 600 км (фото)
Jeep готує два доступні електрокросовери із запасом ходу понад 600 км (фото)
Jeep починає активну електрифікацію свого модельного ряду. Вже представлений перший електромобіль в історії марки, а незабаром до нього приєднаються ще кілька моделей. Про це стало відомо сайту Auto Express.
Електромобілями стануть нові Jeep Renegade та Compass наступного покоління. Їх мають представити у 2025-2026 роках та планують продавати в Європі, Америці та Азії.
Компактні кросовери Jeep збудують на новій електричній платформі STLA Small. Судячи з перших рендерів, вони збережуть знайомий дизайн із фірмовими гратами радіатора та мускулистими розширеними крилами. Новий Jeep Compass стане більше обтічний тоді, як Renegade залишиться незграбним.
Jeep готує два доступні електрокросовери із запасом ходу понад 600 км (фото)
За попередніми даними, електромобілі Jeep запропонують у передньопривідній 170-сильній та повнопривідній 245-сильній версіях. Запас ходу становитиме близько 640 км.
Jeep готує два доступні електрокросовери із запасом ходу понад 600 км (фото)
Нові Jeep Compass і Renegade подорожчають, якщо порівняти зі своїми бензиновими попередниками, але все ж таки залишаться дуже доступними. Базові версії моделі коштуватимуть близько 40 000 доларів.
За матеріалами:
Фокус
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