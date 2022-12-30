JDI представила двосторонній прозорий телевізор — Finance.ua
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JDI представила двосторонній прозорий телевізор

Технології&Авто
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JDI представила двосторонній прозорий телевізор
JDI представила двосторонній прозорий телевізор
Інженери компанії JDI, Hitachi, Toshiba та Sony об’єдналися, щоб представити незвичайний девайс — прозорий телевізор Raelclear. Він може показувати картинки із двох сторін.
Екран має розмір 20,8 дюйма та побудований за технологією OLED. Виробник заявляє, що це дисплей із найвищим у світі коефіцієнтом пропускання світла (84%). Екраном можуть користуватися одразу дві людини.
JDI вже має 12,3-дюймову версію прозорого телевізора. Збільшена модель краще за всіма параметрами. Характеристики Raelclear:
  • розмір: 20,8-дюйма;
  • роздільна здатність: 1280×720 пікселів;
  • частота поновлення: 120 Гц;
  • яскравість: 300 ніт;
  • світлопропускання: 84%;
  • відображення до 4096 кольорів.
Компанія планує привезти телевізор на виставку CES 2023, яка розпочнеться 5 січня. Масове виробництво заплановане на осінь 2023 року. Орієнтовну вартість озвучать на січневому заході.
За матеріалами:
iLenta
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