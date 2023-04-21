Jaguar інвестує £15 мільярдів у розробку електромобілів — Finance.ua

Jaguar інвестує £15 мільярдів у розробку електромобілів Сьогодні 22:13 — Технології&Авто

Jaguar інвестує £15 мільярдів у розробку електромобілів

Компанія Jaguar Land Rover (JRL) інвестує 15 мільярдів фунтів стерлінгів (18,7 млрд доларів США) у розробку електромобілів та функцій автономного водіння протягом наступних п’яти років.

Компанія здійснить інвестування у рамках плану відмови від двигунів внутрішнього згоряння.

План передбачає перетворення британського заводу JRL в місті Хейлвуд на завод, що вироблятиме лише електромобілі.

Зазначається, що це оголошення є першим детальним планом від автовиробника через два роки після заяв про інвестиційні плани у електромобілі та переосмислення Jaguar як бренду, який випускає лише електричні автівки.

JRL має обмежений досвід виробництва електромобілів. Позашляховик I-Pace — єдиний повністю електричний автомобіль компанії — виробляється канадською компанією Magna International в Австрії.

Укрінформ За матеріалами:

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