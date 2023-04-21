Jaguar інвестує £15 мільярдів у розробку електромобілів — Finance.ua
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Jaguar інвестує £15 мільярдів у розробку електромобілів

Технології&Авто
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Jaguar інвестує £15 мільярдів у розробку електромобілів
Jaguar інвестує £15 мільярдів у розробку електромобілів
Компанія Jaguar Land Rover (JRL) інвестує 15 мільярдів фунтів стерлінгів (18,7 млрд доларів США) у розробку електромобілів та функцій автономного водіння протягом наступних п’яти років.
Про це повідомляє Bloomberg.
Компанія здійснить інвестування у рамках плану відмови від двигунів внутрішнього згоряння.
План передбачає перетворення британського заводу JRL в місті Хейлвуд на завод, що вироблятиме лише електромобілі.
Зазначається, що це оголошення є першим детальним планом від автовиробника через два роки після заяв про інвестиційні плани у електромобілі та переосмислення Jaguar як бренду, який випускає лише електричні автівки.
JRL має обмежений досвід виробництва електромобілів. Позашляховик I-Pace — єдиний повністю електричний автомобіль компанії — виробляється канадською компанією Magna International в Австрії.

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За матеріалами:
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