Ізраїль продовжив візи українським біженцям, а також дозволив працювати — Finance.ua
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Ізраїль продовжив візи українським біженцям, а також дозволив працювати

Вчора 09:15Казна та Політика
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Ізраїль автоматично продовжує візи громадянам України, які перебувають в Ізраїлі за туристичною візою, до 30 червня. Візи будуть продовжені автоматично.
Про це повідомляє Newsru.co.il.
При цьому влада не перешкоджатиме роботі українців у країні.
З початку вторгнення росії в Україну 24 лютого понад 28 тисяч українців в’їхали в Ізраїль, приєднавшись до тисяч тих, хто вже перебував у країні на момент початку війни.
Як і більшості в’їжджаючих туристів, українцям була видана тримісячна в’їзна віза, термін дії якої для самих ранніх прибулих незебаром спливає. Згідно із заявою Міністерства внутрішніх справ, візи будуть автоматично продовжені без необхідності відвідування українськими біженцями будь-яких державних установ.
Те ж саме відноситься і до тих українців, які перебували в Ізраїлі нелегально на початку війни; хоча вони не будуть депортовані, їм заборонено працювати.
Міністр внутрішніх справ Айелет Шакед заявила, що протягом наступного місяця вона повернеться до цього питання і прийме подальше рішення про статус українців, які прибули до Ізраїлю як до, так і після російського вторгнення.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: РБК-Україна
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