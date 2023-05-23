Ізраїль прагне за допомогою ШІ стати наддержавою — Finance.ua

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Ізраїль прагне за допомогою ШІ стати наддержавою

Світ
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Ізраїль прагне за допомогою ШІ стати наддержавою
Ізраїль прагне за допомогою ШІ стати наддержавою
Ізраїль прагне використати свою технологічну майстерність, щоб стати наддержавою у сфері штучного інтелекту. Тут вважають, що ШІ з часом може мати військове застосування.
Таку заяву зробив генеральний директор Міністерства оборони Еяль Замір, пише Reuters.
За його словами кроки, спрямовані на використання швидкого розвитку штучного інтелекту, включають створення спеціальної організації для військової робототехніки в міністерстві та рекордно високий бюджет на відповідні дослідження та розробки цього року.
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«Є ті, хто бачить штучний інтелект як наступну революцію в зміні обличчя війни на полі бою», — сказав Еяль на конференції Герцлії, щорічному міжнародному форумі безпеки.
Він назвав GPT і AGI сферами глибокого навчання, які розглядаються цивільними галузями штучного інтелекту, і з часом можуть мати військове застосування.
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Замір сказав, що вони потенційно здатні працювати як самостійно так і в команді і приймати рішення в небаченому масштабі.
«Наша місія полягає в тому, щоб перетворити Державу Ізраїль на супердержаву зі штучним інтелектом і бути на чолі дуже обмеженої кількості світових держав, які входять до цього клубу», — сказав Еяль.
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Ізраїльські військові відкрили завісу над деякими вже розгорнутими автономними системами. Цього місяця державна компанія Israel Aerospace Industries представила автономний підводний човен для збору розвідувальної інформації, який вже відпрацював багато годин.
Також Еяль назвав досягнення Ізраїлю в кібервійні, яка, як вважається, використовувалася проти іранських ядерних об'єктів, в «правильному та своєчасному розпізнаванню оборонних, економічних, національних і міжнародних вимірів».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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