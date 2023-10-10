Ізраїль наказав закрити ключове газове родовище: ціни на газ у Європі можуть зрости — Finance.ua

Ізраїль наказав закрити ключове газове родовище: ціни на газ у Європі можуть зрости Сьогодні 11:47 — Енергетика

Ізраїль наказав закрити ключове газове родовище: ціни на газ у Європі можуть зрости

Ізраїль наказав закрити газове родовище Тамар через бойові дії. Це може поставити під загрозу плани Ізраїлю стати регіональним постачальником газу. Наслідком для Європи може стати підвищення цін на газ.

Про це інформує Bloomberg

Ізраїль наказав закрити велике газове родовище у східному Середземномор'ї, що належить компанії Chevron Corp., посилаючись на міркування безпеки, оскільки бойові дії між ХАМАСом та ізраїльськими військовими тривають вже третій день.

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«У зв’язку з ситуацією, що склалася, служба безпеки розпорядилася тимчасово припинити постачання природного газу з родовища Тамар», — йдеться в заяві міністерства енергетики країни.

Відкриття газових родовищ в Ізраїлі за останні два десятиліття трансформували економіку країни, і закриття родовища, розташованого приблизно в 80 кілометрах на захід від Хайфи, ставить під загрозу плани Ізраїлю стати головним регіональним постачальником. У серпні Ізраїль заявив, що буде експортувати більше газу до Єгипту з цього проекту на тлі зміцнення зв’язків зі своїм сусідом.

Частина єгипетських поставок йде до Європи, де покупці все більше покладаються на альтернативи російським трубопровідним потокам. У короткостроковій перспективі зупинка родовища може призвести до зниження обсягів подальших поставок або навіть затримок. Ціни на газ в Європі вже зросли на 14%.

«Нашим головним пріоритетом є безпека нашого персоналу, місцевого населення, навколишнього середовища і наших об'єктів», — йдеться у заяві компанії Chevron, надісланій електронною поштою. Компанія продовжує постачати газ клієнтам в Ізраїлі та регіоні з іншого великого проекту під назвою «Левіафан».

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Газ на родовищі Тамар видобувається з шести свердловин, видобуток з кожної становить приблизно від 7,1 до 8,5 мільйонів кубометрів на добу, згідно з інформацією на сайті Chevron.

Нагадаємо, в суботу, 7 жовтня 2023 року палестинські збройні формування ХАМАС та «Ісламський джихад» відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль.

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