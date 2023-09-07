Їзда на мопеді без категорії може обійтися в 40 тис. грн — юристи Сьогодні 20:45 — Технології&Авто

Їзда на мопеді без категорії може обійтися в 40 тис. грн — юристи

У зв’язку з подорожчанням пального, багато громадян перейшли на «економний транспорт». Зокрема це мопеди, скутери, велосипеди тощо. Тобто популярним став «малолітражний» транспорт.

Проте, через незнання законодавства, їзда на мопеді може перевершити сподівання щодо економної їзди. Замість економії водій може отримати великі штрафи і позбутись такого мопеда, пише Дорожній адвокат.

Зокрема, не всім відомо, що для керування мопедом передбачено отримання спеціальної категорії водіння «А1». З категорією «В», чи навіть з категорією «А» заборонено керувати мопедом.

Керування мопедом без наявності категорії «А1» забороняється та передбачено жорстку відповідальність.

Штрафи

Так, відповідно до ч.2 ст. 126 КУпАП, керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, передбачає накладення штрафу в розмірі 3 400 грн.

Водночас згідно з ч.5 ст. 126 КУпАП повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, передбачає вже накладення штрафу в розмірі 40 800 грн з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від п’яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Тобто, якщо водія мопеда зупинять повторно протягом року при відсутності у нього категорії А1, то це обійдеться йому в 40 800 грн з одночасним позбавленням прав керування на строк від 5 до 7 років. При цьому можуть вилучити й сам мопед.

Часто сума штрафу за керування мопедом без посвідчення водія в декілька разів перевищує вартість самого мопеду. Тому їзда на мопеді без наявності спеціальної категорії є надто дорогим задоволенням.

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