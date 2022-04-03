Із зони бойових дій за програмою Кабміну евакуювали 150 бізнесів — Finance.ua

Із зони бойових дій за програмою Кабміну евакуювали 150 бізнесів
Вчора 08:32 — Фондовий ринок Із зони бойових дій за програмою Кабміну евакуювали 150 бізнесів
Програма евакуації підприємств із зони бойових дій успішно триває.
Про це повідомив в Telegram голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.
Він зазначив, що 150 підприємств переміщено в безпечні локації, з них 57 вже працюють.
Посадовець додав, що станом на 2 квітня 2022 року з поданих 1322 заявок 335 вже передано на транспортування.
Нагадаємо, що до розробленої КМУ програми евакуації підприємств із зони бойових дій можна долучитися за посиланням (Google форма) — заявка на логістику.
Аби подати заявку на релокацію, перейдіть за цим посиланням.
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