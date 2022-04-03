Із зони бойових дій за програмою Кабміну евакуювали 150 бізнесів — Finance.ua

Із зони бойових дій за програмою Кабміну евакуювали 150 бізнесів

Вчора 08:32 — Фондовий ринок

Із зони бойових дій за програмою Кабміну евакуювали 150 бізнесів

Програма евакуації підприємств із зони бойових дій успішно триває.

Про це повідомив в Telegram голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

Він зазначив, що 150 підприємств переміщено в безпечні локації, з них 57 вже працюють.

Посадовець додав, що станом на 2 квітня 2022 року з поданих 1322 заявок 335 вже передано на транспортування.

Нагадаємо, що до розробленої КМУ програми евакуації підприємств із зони бойових дій можна долучитися за посиланням (Google форма) — заявка на логістику.

Аби подати заявку на релокацію, перейдіть за цим посиланням

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