Із виконавця робіт на Шулявському мосту стягнуть 1,1 млрд грн — Finance.ua
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Із виконавця робіт на Шулявському мосту стягнуть 1,1 млрд грн

Казна та Політика
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Із виконавця робіт на Шулявському мосту стягнуть 1,1 млрд грн
Із виконавця робіт на Шулявському мосту стягнуть 1,1 млрд грн
Київська міська прокуратура під час виконання представницьких повноважень встановила порушення інтересів держави у бюджетній сфері.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
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Встановлено, що КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва через систему Prozorro провела торги із закупівлі робіт з реконструкції розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва (реконструкція Шулявського шляхопроводу).
В результаті цих торгів переможцем було визнано приватне товариство, з яким Дирекція уклала договір на 598,5 млн грн. Пізніше, шляхом укладення додаткових угод, строк виконання робіт було продовжено, і ціна робіт зросла у майже 2 рази. На початок 2024 року це приватне товариство вже отримало понад 1,1 млрд грн за виконані роботи.
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Разом з цим встановлено, що компанія-переможець зазначених торгів та ще одне приватне товариство змовились, внаслідок чого спотворили результати торгів.
У зв’язку з цим Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду Києва з відповідним позовом та просить визнати недійсними:
  • рішення тендерного комітету;
  • договір генерального підряду.
Також прокуратура просить стягнути з «переможця» торгів одержані з місцевого бюджету кошти в сумі понад 1,11 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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