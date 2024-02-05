Із виконавця робіт на Шулявському мосту стягнуть 1,1 млрд грн — Finance.ua

Із виконавця робіт на Шулявському мосту стягнуть 1,1 млрд грн Вчора 16:17 — Казна та Політика

Із виконавця робіт на Шулявському мосту стягнуть 1,1 млрд грн

Київська міська прокуратура під час виконання представницьких повноважень встановила порушення інтересів держави у бюджетній сфері.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Встановлено, що КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва через систему Prozorro провела торги із закупівлі робіт з реконструкції розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва (реконструкція Шулявського шляхопроводу).

В результаті цих торгів переможцем було визнано приватне товариство, з яким Дирекція уклала договір на 598,5 млн грн. Пізніше, шляхом укладення додаткових угод, строк виконання робіт було продовжено, і ціна робіт зросла у майже 2 рази. На початок 2024 року це приватне товариство вже отримало понад 1,1 млрд грн за виконані роботи.

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Разом з цим встановлено, що компанія-переможець зазначених торгів та ще одне приватне товариство змовились, внаслідок чого спотворили результати торгів.

У зв’язку з цим Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду Києва з відповідним позовом та просить визнати недійсними:

рішення тендерного комітету;

договір генерального підряду.

Також прокуратура просить стягнути з «переможця» торгів одержані з місцевого бюджету кошти в сумі понад 1,11 млрд грн.

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