Італійський машинобудівний гігант Danieli нарешті вирішив піти з росії — Finance.ua

Італійський машинобудівний гігант Danieli нарешті вирішив піти з росії Сьогодні 17:22 — Фондовий ринок

Італійський машинобудівний гігант Danieli нарешті вирішив піти з росії

Машинобудівна компанія Danieli (Італія) ухвалила рішення про припинення діяльності на території росії.

Про це повідомляє видання Siderweb.

«Еволюція геополітичних сценаріїв призвела нас до розуміння того, що комерційні відносини та присутність на російському ринку у його нинішньому стані більше неможливі. Тому ми вирішили продати нашу компанію на цій території», — сказав голова Ради Директорів Danieli Group Джанп’єтро Бенедетті в коментарі виданню.

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Топ-менеджер зазначає, що вихід з російського ринку став неминучим у нинішній ситуації.

За його словами, Danieli вже сформувала хороший список зацікавлених покупців. Компанія має в росії дві юридичні особи — Danieli Russia Engineering LLC і Danieli Volga LLC.

Минулого року Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) надало Danieli статус «Міжнародні спонсори війни» за співпрацю з російськими металургійними компаніями Магнітогорський МК, Северсталь, Красний Октябрь тощо. Ці підприємства та їхні власники знаходяться в санкційних списках ЄС та США. Проте компанія не поспішала виходити з російського ринку.

Серед українських партнерів італійців — Метінвест та Інтерпайп. В Дніпрі зареєстрована дочірня компанія Даніелі Хеві Машінері Інжинірінг.

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