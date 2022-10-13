Італійський енергогігант Enel завершив продаж російських активів місцевим інвесторам — Finance.ua

Італійський енергогігант Enel завершив продаж російських активів місцевим інвесторам Вчора 17:33 — Фондовий ринок

Італійська енергетична компанія Enel заявила, що завершила продаж своїх рсійських активів і вийшла з росії.

Про це пише Reuters.

Найбільша енергетична компанія Європи заявила, що продала свою частку в ПАТ «Енел росія» «Лукойлу» та інвестиційному фонду «Газпромбанк-Фрезія» за загальну суму 137 мільйонів євро.

Очікується, що угода позитивно вплине на чистий борг Enel у розмірі близько 610 мільйонів євро та негативно вплине на її чистий прибуток у розмірі близько 1,3 мільярда євро.

Наприкінці вересня президент росії путін видав указ, який дозволив Enel продати контрольний пакет акцій ПАТ «Енел росія».

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Економічна Правда За матеріалами:

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