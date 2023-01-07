Італія запровадить 26% податку на прибуток від криптовалют — Finance.ua

Італія запровадить 26% податку на прибуток від криптовалют Сьогодні 04:11 — Криптовалюта

Італія запровадить 26% податку на прибуток від криптовалют

Парламент Італії затвердив поправки до бюджету на 2023 рік, які передбачають запровадження 26% податку на приріст капіталу, отриманого внаслідок торгівлі цифровими активами. Про це повідомляє CoinDesk.

Бюджет узаконює криптоактиви, визначаючи їх як «цифрове бачення вартості чи прав, яке може передаватися та зберігатися в електронному вигляді з використанням технології розподіленого реєстру чи аналогічної».

Податок стягуватиметься за наявності прибутку понад €2000 ($2145).

На криптовалюти розповсюдять гербовий збір. У громадян з’являться зобов’язання щодо інформування податкових органів про подібні інвестиції.

Раніше сформований Джорджією Мелоні кабінет міністрів закликав громадян країни розкрити вартість цифрових активів станом на 1 січня 2023 року та сплатити податок у розмірі 14%.

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