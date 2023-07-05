Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро — Finance.ua
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Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро

Фондовий ринок
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Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2 мільярдів євро після вторгнення росії в Україну минулого року.
Про це повідомив у вівторок центральний банк країни, пише агентство Reuters.
Заморожені в рамках санкцій Європейського Союзу проти кремля активи включають банківські рахунки, розкішні вілли, яхти і автомобілі.
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У своєму щорічному звіті підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії повідомив, що цифра в 2 мільярди євро була оновлена станом на кінець червня.
Керівник UIF Енцо Серата додав, що в рамках режиму санкцій були заморожені фінансові активи на суму близько 330 мільйонів євро, пов’язані з 80 особами.
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До початку війни в лютому 2022 року італійські пляжі та порти були популярним місцем відпочинку заможних росіян, які купували нерухомість у найкращих місцях, таких як озеро Комо, Сардинія, Тоскана та Лігурійське узбережжя.
Деякі з олігархів, проти яких спрямовані ці заходи, подали апеляції до суду, зокрема російсько-узбецький металургійний і телекомунікаційний магнат Алішер Усманов.
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У квітні італійський суд направив до Суду ЄС рішення про те, чи продовжувати заморожування його активів на суму понад 80 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше у США на розгляд Сенату внесли законопроєкт, який передбачає механізм конфіскації активів, які належать уряду і Центробанку рф. На нього покладаються великі надії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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