Італія заморозила активи російських олігархів на понад €800 мільйонів — Finance.ua

Італія заморозила активи російських олігархів на понад €800 мільйонів

Вчора 07:38 — Світ

Італія заморозила активи російських олігархів на понад €800 мільйонів

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Україна захищає не тільки свою безпеку, але і європейську, після вторгнення в країну російських військ.

Про це повідомляє ANSA

«Україна захищає наш власний мир і безпеку», — сказав Драгі, додавши, що Італія не буде дивитися з іншого боку на «варварство» російського вторгнення в Україну.

Глава уряду також високо оцінив героїчний опір українського народу проти жорстокості президента росії володимира путіна.

За словами Драгі, Італія вже заморозила активи на суму понад 800 мільйонів євро, що належать російським олігархам, і що країна надішле військову й іншу допомогу Україні.

Прем’єр додав, що Рим хоче бачити Київ у Євросоюзі.

Драгі також зазначив, що Італія незабаром відмовиться від залежності російського газу, та що нині путін ізольований, а міжнародна спільнота об’єднана проти нього.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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