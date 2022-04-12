Італія уклала газову угоду з Алжиром: поставки збільшать на 40% — Finance.ua

Італія уклала газову угоду з Алжиром: поставки збільшать на 40%

Вчора 11:26 — Енергетика

Італія уклала газову угоду з Алжиром: поставки збільшать на 40%

Італія уклала договір про збільшення імпорту газу з Алжиру приблизно на 40% в рамках своєї першої великої угоди з пошуку альтернативних джерел поставок після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Під час візиту в Алжир прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що досягнуті домовленості стали важливим кроком у прагненні Італії скоротити свою залежність від російського газу, передає Reuters

«За ним будуть й інші», — сказав він журналістам після зустрічі з президентом Алжиру Абдельмаджидом Теббуном.

Італія, яка отримує близько 40% імпорту газу з росії, тепер намагається диверсифікувати свою структуру енергопостачання. Влада звернулася до багатьох країн, зокрема, Конго, Анголи, Азербайджану і Катару, щоб знайти можливість замінити 29 мільярдів кубометрів газу, що одержує від росії.

У заяві італійської енергетичної групи Eni (ENI.Mi) йдеться, що вона домовилася з алжирської Sonatrach про поступове збільшення потоків у трубопроводі Transmed, починаючи з цього року, і до 2023-2024 років планує досягти 9 млрд кубометрів додаткового газу на рік.

Раніше Маріо Драгі заявляв, що якщо замінити 30-40% поставок з росії можна відразу, то замінити інші буде набагато складніше.

Італія не єдина країна, яка шукає альтернативні джерела поставок. Єврокомісія запропонувала Європі скоротити імпорт російського газу на дві третини цього року і поступово відмовитися від нього до 2027 року.

Маючи одну з найбільших в Європі газотранспортних мереж, Італія розглядається як майбутній плацдарм в Європу для газу і зеленого водню, виробленого в Північній Африці та за її межами. За словами Маріо Драгі, Італія також готова працювати з Алжиром над розвитком поновлюваних джерел енергії та зеленого водню.

При цьому віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель впевнений, що відмова від російського газу зараз не зупинить війну росії проти України.

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