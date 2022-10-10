Італія скорочує опалювальний сезон на 15 днів для економії газу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Італія скорочує опалювальний сезон на 15 днів для економії газу

Енергетика
447
Італія скорочує опалювальний сезон на 15 днів для економії газу
Італія скорочує опалювальний сезон на 15 днів для економії газу
Міністр екологічного переходу Італії Роберто Чінголані підписав документ, який визначає умови опалювального сезону по всій Італії — менше на 15 днів, один градус та одну годину на добу, пише Sky TG24.
Указ визначає нові терміни використання систем кондиціювання повітря, що працюють на природному газі, та зниження максимальних значень температури опалювання приміщень на один градус на наступний зимовий сезон відповідно до Плану скорочення споживання природного газу.
Читайте також
Як пояснює міністерство, «кількість (опалювальних. — Ред.) годин буде скорочена на одну годину на день, а період зимового сезону 2022-2023 років скорочено на 15 днів, з перенесенням дати початку на 8 днів та перенесенням дати закінчення на 7».
За наявності «особливо важких кліматичних ситуацій» муніципальна влада може дозволити розпалювання газових опалювальних систем навіть поза термінами, зазначеними в постанові. Окрім того, значення температури повітря при опалюванні знижено на один градус за Цельсієм — з 18 до 17-и. За оцінками, ці заходи повинні призвести до економії 2,7 млрд кубометрів газу.
Будуть і виключення — зокрема, й дитячі садки.
Місце для вашої реклами
Першими містами, де мають подавати тепло, будуть міста так званої зони E (що включає Північну Італію), де його будуть подавати по 13 годин на день з 22 жовтня по 7 квітня, а останніми — міста Сицилії та Лампедузи, де сезон стартує лише у грудні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.