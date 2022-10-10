Італія скорочує опалювальний сезон на 15 днів для економії газу — Finance.ua

Італія скорочує опалювальний сезон на 15 днів для економії газу Вчора 04:36 — Енергетика

Італія скорочує опалювальний сезон на 15 днів для економії газу

Міністр екологічного переходу Італії Роберто Чінголані підписав документ, який визначає умови опалювального сезону по всій Італії — менше на 15 днів, один градус та одну годину на добу, пише Sky TG24.

Указ визначає нові терміни використання систем кондиціювання повітря, що працюють на природному газі, та зниження максимальних значень температури опалювання приміщень на один градус на наступний зимовий сезон відповідно до Плану скорочення споживання природного газу.

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Як пояснює міністерство, «кількість (опалювальних. — Ред.) годин буде скорочена на одну годину на день, а період зимового сезону 2022-2023 років скорочено на 15 днів, з перенесенням дати початку на 8 днів та перенесенням дати закінчення на 7».

За наявності «особливо важких кліматичних ситуацій» муніципальна влада може дозволити розпалювання газових опалювальних систем навіть поза термінами, зазначеними в постанові. Окрім того, значення температури повітря при опалюванні знижено на один градус за Цельсієм — з 18 до 17-и. За оцінками, ці заходи повинні призвести до економії 2,7 млрд кубометрів газу.

Будуть і виключення — зокрема, й дитячі садки.

Першими містами, де мають подавати тепло, будуть міста так званої зони E (що включає Північну Італію), де його будуть подавати по 13 годин на день з 22 жовтня по 7 квітня, а останніми — міста Сицилії та Лампедузи, де сезон стартує лише у грудні.

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