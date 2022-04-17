Італія прагне встановити «ціну стелі» на російський газ — Finance.ua
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Італія прагне встановити «ціну стелі» на російський газ

Вчора 21:35Світ
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Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі сказав, що країна пропонує встановити «ціну стелі» на російський газ, щоби таким чином посилити тиск санкцій на москву.
Про це він заявив в інтерв`ю італійському виданню Corriere della Sera.
За його словами, італійська пропозиція щодо «стелі ціни» на російський газ набирає підтримки і обговорюватиметься на наступній Раді ЄС на основі загального документа, підготовленого комісією.
Маріо Драгі зазначив, що ринкова влада Євросоюзу над москвою — це зброя, яку можна використати, і «стеля ціни» на газ скорочує фінансування, яке дає Італія росії щодня.
Італійський прем’єр-міністр додав, що нинішня ситуація, коли ціна на російський газ формується всупереч ціноутворенню та витратам на видобуток, дозволяє й надалі фінансувати росію. За словами Маріо Драгі, запровадження обмеження верхньої ціни на російський газ є способом «посилити санкції та одночасно мінімізувати витрати від їхнього запровадження».
За матеріалами: Mind
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