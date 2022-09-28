Італія накопичила вдосталь газу для проходження зими без росії — Finance.ua
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Італія накопичила вдосталь газу для проходження зими без росії

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Італії вдалося суттєво диверсифікувати джерела постачання до країни газу, повністю позбавившись цієї зими залежності від росії.
Про це пише Bloomberg.
«Італія знайшла достатньо альтернативних постачальників у Північній Африці, аби замінити нестачу газу цієї зими, якщо росія негайно припинить усі поставки до країни», — йдеться й матеріалі.
Зазначається, що газ із Єгипту та Алжиру дозволить повністю замінити російські енергоресурси.
Італія раніше мала намір досягти незалежності від російського газу до 2025-го року, однак поточні успіхи можуть дозволить їй зробити це раніше.
«Очікується, що алжирський експорт до Італії до 2024-го року подвоїться до 18 млрд кубометрів на рік, а імпорт зрідженого газу із Єгипту до кінця року зросте до рівня російського, дозволивши повністю його замінити», — зауважує Bloomberg.
Таким чином, наразі Італія імпортує усього 10% газу із росії, у той час, як до початку російського вторгнення до України, цей показник становив близько 40%.
"Утім, дуже холодна зима, пошкодження газопроводу чи затримка у надходженні нових поставок може зашкодити зусиллям Італії (із досягнення енергетичної незалежності від росії — ред.), — підсумовує агентство.
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Як повідомлялося, нещодавно росія повністю зупинила постачання газу до Європи через «Північний потік», що викликало черговий сплеск цін на енергетичному ринку ЄС. Євросоюз розробив стратегію подолання поточної енергетичної кризи, ключовими елементами якої є підвищення енергоефективності, диверсифікація шляхів постачання енергоресурсів з метою виходу із залежності від росії, та прискорений розвиток поновлювальних джерел енергії з метою поступової відмови від використання викопного пального.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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