Італія накопичила вдосталь газу для проходження зими без росії — Finance.ua

Італія накопичила вдосталь газу для проходження зими без росії Вчора 13:33

Італії вдалося суттєво диверсифікувати джерела постачання до країни газу, повністю позбавившись цієї зими залежності від росії.

Про це пише Bloomberg

«Італія знайшла достатньо альтернативних постачальників у Північній Африці, аби замінити нестачу газу цієї зими, якщо росія негайно припинить усі поставки до країни», — йдеться й матеріалі.

Зазначається, що газ із Єгипту та Алжиру дозволить повністю замінити російські енергоресурси.

Італія раніше мала намір досягти незалежності від російського газу до 2025-го року, однак поточні успіхи можуть дозволить їй зробити це раніше.

«Очікується, що алжирський експорт до Італії до 2024-го року подвоїться до 18 млрд кубометрів на рік, а імпорт зрідженого газу із Єгипту до кінця року зросте до рівня російського, дозволивши повністю його замінити», — зауважує Bloomberg.

Таким чином, наразі Італія імпортує усього 10% газу із росії, у той час, як до початку російського вторгнення до України, цей показник становив близько 40%.

"Утім, дуже холодна зима, пошкодження газопроводу чи затримка у надходженні нових поставок може зашкодити зусиллям Італії (із досягнення енергетичної незалежності від росії — ред.), — підсумовує агентство.

Як повідомлялося, нещодавно росія повністю зупинила постачання газу до Європи через «Північний потік», що викликало черговий сплеск цін на енергетичному ринку ЄС. Євросоюз розробив стратегію подолання поточної енергетичної кризи, ключовими елементами якої є підвищення енергоефективності, диверсифікація шляхів постачання енергоресурсів з метою виходу із залежності від росії, та прискорений розвиток поновлювальних джерел енергії з метою поступової відмови від використання викопного пального.

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