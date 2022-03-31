Італія дасть українським біженцям річну посвідку на проживання — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Італія дасть українським біженцям річну посвідку на проживання

Вчора 12:42Особисті фінанси
607
Італія дасть українським біженцям річну посвідку на проживанняІталія дасть українським біженцям річну посвідку на проживання
В Італії українським біженцям, які залишили країну після російського вторгнення, буде надано дозвіл на проживання терміном на 12 місяців.
Відповідний указ підписав прем’єр-міністр країни Маріо Драгі у середу, 30 березня, повідомляє Euractiv.
«Документ встановлює механізм тимчасового захисту та допомоги для біженців, які прибувають з України», — йдеться у документі.
Драгі зазначив, що це дасть українцям, які приїхали до Італії, доступ до охорони здоров’я, ринку праці, освіти та деяких соціальних допомог.
Видаватиме річні візи поліція Італії.
Видання також зазначає, що начальник цивільного захисту Фабриціо Курсіо підписав контракт зі спеціальним фондом, який передбачає щомісячний внесок у розмірі 300 євро на кожного біженця з України протягом максимум трьох місяців.

Довідка Finance.ua:

  • за останній місяць Польща прийняла 2,3 мільйона біженців з України. Чи треба українцям оформлювати PESEL у Польщі?
  • Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Зміни стосуються осіб з інвалідністю та їх супроводжуючих;
  • федеральний парламент Канади підтримав скасування візового режиму з Україною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.