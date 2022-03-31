Італія дасть українським біженцям річну посвідку на проживання — Finance.ua

Італія дасть українським біженцям річну посвідку на проживання

Вчора 12:42 — Особисті фінанси

Італія дасть українським біженцям річну посвідку на проживання

В Італії українським біженцям, які залишили країну після російського вторгнення, буде надано дозвіл на проживання терміном на 12 місяців.

Відповідний указ підписав прем’єр-міністр країни Маріо Драгі у середу, 30 березня, повідомляє Euractiv

«Документ встановлює механізм тимчасового захисту та допомоги для біженців, які прибувають з України», — йдеться у документі.

Драгі зазначив, що це дасть українцям, які приїхали до Італії, доступ до охорони здоров’я, ринку праці, освіти та деяких соціальних допомог.

Видаватиме річні візи поліція Італії.

Видання також зазначає, що начальник цивільного захисту Фабриціо Курсіо підписав контракт зі спеціальним фондом, який передбачає щомісячний внесок у розмірі 300 євро на кожного біженця з України протягом максимум трьох місяців.

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