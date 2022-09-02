ІТ-сектор білорусі втратив понад 10 000 працівників з початку року — Finance.ua
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ІТ-сектор білорусі втратив понад 10 000 працівників з початку року

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ІТ-сектор білорусі втратив понад 10 000 працівників з початку року
ІТ-сектор білорусі втратив понад 10 000 працівників з початку року
В ІТ-секторі білорусі за липень із компаній пішли понад 3000 осіб — удвічі більше, ніж минулого року. За сім місяців фахівців, що звільнилися, вже більше, ніж за весь минулий рік.
Про це пише видання dev.by.
З урахуванням найму, що впав, чистий відтік кадрів з ІТ з початку року вже перевищив 10 000 осіб.
«Такими темпами до кінця року ця цифра може зрости вдвічі», — пише видання.
З квітня чисельність звільнених фахівців із ІТ у Білорусі стабільно тримається вище 3000.
Поки що рекордним цього року є червень: майже 3800. У липні звільнилося на 18% менше.
Із початку року звільнилося з компаній понад 18 000 фахівців — удвічі більше, ніж за січень — липень 2021 року. За весь минулий рік звільнених менше (майже 17 000 осіб), ніж за сім місяців цього року.
Тож, чистий відтік кадрів за липень становив 2100 фахівців, за сім місяців — 10 300.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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