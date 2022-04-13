IT-компанія Grid Dynamics закриває офіси в росії — Finance.ua

IT-компанія Grid Dynamics закриває офіси в росії

Вчора 23:33 — Фондовий ринок

IT-компанія Grid Dynamics, яка входить до топ-15 найбільших IT-компаній України, закриває офіси в РФ та остаточно припинить операційну діяльність там протягом наступних тижнів.

За словами компанії, план виходу почали розробляти одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого.

«У Grid Dynamics були представництва у Саратові та Санкт-Петербурзі. Російським співробітникам запропонували релокацію. Більшість з них вже переїхали», — йдеться у повідомленні.

Компанія має розробницькі центри у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та інших містах. Українцям також запропонували релокацію.«Наш вихід з ринку росії є нагальним та необхідним. Grid Dynamics висловлює свою непохитну відданість та підтримку Україні, нашим спеціалістам і майбутньому людства», — заявив СЕО Grid Dynamics Леонард Лівшиць.

Компанія також заявила про відкриття нових офісів у м. Цуг (Швейцарія) та Єревані (Вірменія).

«Новий офіс Grid Dynamics є в Єревані і вже налічує понад сотню інженерів. Очікується, що у 2022 році потужність вірменського представництва зросте в кілька разів», — пише видання.

Grid Dynamics — один із світових лідерів проєктування і впровадження програм цифрової трансформації для найбільших компаній з фінансового, технологічного та рітейл-секторів, які входять у список Fortune 1000.

«Представництва розташовані у США, Центральній та Східній Європі. Серед клієнтів — Google, Apple, Microsoft, Tesla, PayPal та інші технологічні гіганти. Акції компанії торгуються на NASDAQ», — пише AIN.UA.

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