ІТ-компанії можуть простіше отримати «золоті візи» в ОАЕ — Finance.ua
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ІТ-компанії можуть простіше отримати «золоті візи» в ОАЕ

Особисті фінанси
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ІТ-компанії можуть простіше отримати «золоті візи» в ОАЕ
ІТ-компанії можуть простіше отримати «золоті візи» в ОАЕ
Міністерство економіки ОАЕ запустило ініціативу під назвою NextGenFDI. Її мета — залучити в державу більше ІТ-компаній і створити для них умови для масштабування. Деяким партнерам обіцяють «золоті візи».
Ось що передбачає ініціатива NextGenFDI:
  • полегшення видачі оптових або «золотих» віз;
  • прискорення банківського обслуговування;
  • надання стимулів оренді комерційних і житлових приміщень для передових технологічних компаній, які прагнуть переїхати в ОАЕ.
Як обиратимуть? У міністерстві кажуть, що універсального підходу до вибору компаній не існує. Однак компанії з великою кількістю розробників, спеціалістами з обробки даних, інженерами зі штучного інтелекту, фахівцями з інтерфейсу та складними профілями програмістів будуть в пріоритеті.
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Хто зможе отримати «золоту» візу, також не повідомляється. Однак на сайті міністерства економіки вказано, що більшість компаній, які захочуть стати учасниками ініціатив отримають і відповідну візу. Ініціатива NextGenFDI є першим інтегрованим пакетом, який полегшує створення компанії та пропонує банківські, візові послуги та послуги з нерухомості в спрощений спосіб через загальнодержавний підхід.
Ця ініціатива підтримує Національну стратегію ОАЕ із залучення та утримання талантів, а також Національну програму для програмістів, метою якої є створення 1000 нових цифрових компаній.
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За матеріалами:
Ain.Ua
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