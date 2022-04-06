IT-індустрія: як компанії адаптувались і підтримують економіку України — Finance.ua

IT-індустрія: як компанії адаптувались і підтримують економіку України

Вчора 13:00

ІТ-компаніям вдалося швидко переформатуватися в нових реаліях, тому що більшість з них мали антикризові бізнес-плани.

Про це розповів Костянтин Васюк, виконавчий директор IT-Ukraine Assoсiation.

Де працюють. Наразі понад 70% ІТ-фахівців працюють у безпечних регіонах України, інші 16%, переважно жінки, працюють за кордоном. Більшість компаній зберегли клієнтів та обсяги своїх контрактів. Завдяки цьому, галузь залишається фінансово стабільною, забезпечує регулярні валютні надходження до державного бюджету та сплачує податки наперед.

ІТ-індустрія — одна з небагатьох, що може стати основою тилу та відновлення економіки.

ІТ-індустрія, що стабільно генерує до 3% ВВП України.

Компанії, які мають оборот до 10 млрд грн ($341,8 млн) за календарний рік, можуть перейти на особливу систему оподаткування зі ставкою 2%.

З урахуванням масової релокації українського ІТ-сектора в західні регіони України, щойно з’явилась ініціатива місцевої влади Закарпаття щодо перетворення регіону на національний ІТ-хаб. Це дозволить «забронювати» фахівців ІТ-сфери від призову для захисту національної економіки, забезпечити їм робочі майданчики, отримати підтримку держави у податковій сфері.

ІТ-індустрія не просить пільг, знижок чи поблажок. Галузі потрібна політична підтримка та чітка процедура бронювання або надання відстрочки від призову.

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Підтримка світової бізнес-спільноти. Асоціація «ІТ Ukraine» та Світовий альянс інновацій, технологій та послуг (WITSA) виступили зі спільною заявою на підтримку України та закликом до світового кластеру ІКТ продовжувати свою операційну діяльність у країні, інвестувати в розбудову та збереження українського технологічного сектора. Міжнародні корпорації, які призупинили чи припинили свій бізнес у росії, мають можливості інвестування та пошуку партнерів в українському IT-сегменті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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