IT-фахівці КНДР в обхід санкцій працюють у США та віддають гроші Пхеньяну — Finance.ua
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IT-фахівці КНДР в обхід санкцій працюють у США та віддають гроші Пхеньяну

Вчора 20:33
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Офіційні особи США застерігають підприємства від ненавмисного найму ІТ-персоналу з Північної Кореї, заявивши, що шахраї-фрілансери використовували можливості віддаленої роботи, щоб приховати свою справжню особистість і заробити гроші для Пхеньяна.
У бюлетені, випущеному Державним департаментом, Міністерством фінансів і ФБР, Сполучені Штати заявили, що жителі КНДР намагаються обійти санкції США, ООН та отримати гроші для програм Північної Кореї зі створення ядерної зброї й балістичних ракет, передає Reuters.
«Тисячі ІТ-фахівців КНДР працюють як за кордоном, так і в КНДР, отримуючи дохід, який перераховується уряду Північної Кореї», — йдеться в бюлетені.
Зазначається, що ці IT-фахівці мають попит у зв’язку з певними навичками, такими як розробка програмного забезпечення і мобільних додатків, і отримують позаштатні трудові договори з клієнтами по всьому світу, зокрема, в Північній Америці, Європі та Східній Азії.
У бюлетені мовиться, що чимало північнокорейських працівників видавали себе за вихідців з Південної Кореї, Японії або інших азійських країн. У ньому також викладено низку «червоних прапорців», на які мають звернути увагу роботодавці, включаючи відмову від участі у відеодзвінках і прохання про отримання платежів у віртуальній валюті.
За матеріалами: УНІАН
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