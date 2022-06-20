Іспанський бренд одягу Mango остаточно йде з росії — Finance.ua

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Іспанський бренд одягу Mango остаточно йде з росії

Вчора 11:13Фондовий ринок
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Іспанський бренд одягу Mango остаточно йде з росіїІспанський бренд одягу Mango остаточно йде з росії
Іспанський бренд одягу Mango вирішив остаточно відмовитися від прямих продажів у росії після 23 років активної діяльності через повномасштабну війну в Україні.
За даними іноземних видань, компанія вже досягла угоди про продаж 55 своїх магазинів на території рф, які стануть франшизою зі збереженням робочих місць для близько 800 співробітників.
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Перші дві точки планують передати наступного тижня, а протягом червня та липня ще 22 магазини. Mango не планує відновлювати онлайн-продажі.
Персонал магазинів перейде до партнерів Mango, які продовжуватимуть купувати продукцію фірми, але їм доведеться самостійно займатися доставкою до росії.
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Станом на кінець 2021 року, на росію припадало 8% чистого операційного прибутку Mango. Після призупинення діяльності у березні на території росії Mango виплачує заробітну плату своїм співробітникам. Також в Україні після 24 лютого бренд одягу закрив 14 магазинів (як власні, так і за франшизою).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Факти
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