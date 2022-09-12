Іспанське місто було визнано найбільш безпечним у Європі — Finance.ua

Іспанське місто було визнано найбільш безпечним у Європі Вчора 05:52

Найбезпечніше європейське місто — Сан-Себастьян в Іспанії, на іншому кінці рейтингу — Бредфорд у Великій Британії.

Це випливає із дослідження порталу Numbeo, який приділяє основну увагу порівнянню вартості життя у різних місцях планети.

Індекс злочинності Numbeo орієнтований насамперед на міста з найвищим рівнем злочинності, але також показує рівень безпеки.

Найбезпечнішим європейським містом є Сан-Себастьян, який набрав 85,1% з погляду безпеки, тоді як рівень злочинності становить лише 14,8%. Результат майже протилежний у Бредфорді (Англія, Західний Йоркшир), де злочинність досягла 71,2%, а безпека лише 28,7%.

Найменш безпечним мегаполісом є венесуельський Каракас, де рівень злочинності сягнув 83,98%. Колумбійський Медельїн показав себе напрочуд добре, посівши 138-е місце, хоча він, як і раніше, має репутацію дуже небезпечного міста через наркокартелі. Тим не менш, він стоїть на сходинку вище, ніж Рим, де рівень злочинності становить 53,12%.

Згідно з рейтингом, Абу-Дабі в Об’єднаних Арабських Еміратах та Доха, столиця Катару, є найбезпечнішими містами у світі. Згаданий Сан-Себастьян посідає третє місце у світі. За ними йдуть тайваньский Тайбей, канадський Квебек, Аджман, Шарджа та Дубай в ОАЕ, а замикають першу десятку швейцарські міста Цюріх та Берн.

Київ — на 242 місці, між шотландським Глазго та американським Сан-Хосе.

Numbeo стверджує, що дані в Індексі злочинності та безпеки ґрунтуються на опитуваннях відвідувачів сайту. Сервер не використовує урядові дані, тому що, як зазначено на сайті, вони є хорошими для порівняння місць усередині країни, але не підходять на міжнародному рівні.

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