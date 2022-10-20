Іспанія відправить електрогенератори в Україну — Finance.ua

Іспанія відправить електрогенератори в Україну Вчора 11:49 — Енергетика

Іспанія відправить електрогенератори в Україну

Міністерство оборони Іспанії в середу оголосило про передання Україні електрогенераторів у зв’язку з нещодавніми атаками росії на українську електричну інфраструктуру, «які серйозно вплинули на постачання електроенергії українським громадянам».

Про це повідомляє «Європейська правда».

Уточнюється, що Іспанія передасть надані повітряно-космічними військами чотири генератори потужністю 400 кіловат і один — потужністю 150 кіловат.

«Генератори вже передані оператору оборонної логістики і протягом наступних трьох днів будуть доставлені наземним транспортом до логістичного хабу з прийому та розподілу матеріальної допомоги Україні, розташованого на території Польщі», — уточнює Міноборони Іспанії.

Протягом майже двох тижнів росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі.

Українська правда За матеріалами:

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