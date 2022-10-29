Іспанія стала лідером у Європі за кількістю криптовалютних банкоматів — Finance.ua

Іспанія стала лідером у Європі за кількістю криптовалютних банкоматів Вчора 01:34 — Фінтех і Картки

Іспанія стала лідером у Європі за кількістю криптовалютних банкоматів

Стало відомо, що Іспанія випередила Сальвадор і стала третім за величиною центром у світі за кількістю криптовалютних банкоматів. Крім того, країна посіла перше місце за цим показником у Європі. Наразі на території держави розміщено 215 ATM, що дозволяють обмінювати крипту на фіатні гроші та навпаки.

За офіційними даними, частка Іспанії за кількістю криптоматів становить 14,65% від загальної кількості встановлених агрегатів на європейському континенті. За нею йдуть: Швейцарія (144 банкомати), Польща (142 одиниці) та Румунія (135 АТМ).

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Розрахунки, що ґрунтуються на відомостях за останні 60 днів, показують: щодня у всьому світі встановлюється близько семи крипто-банкоматів.

Дані показують, що найбільшою популярністю криптовалютні банкомати користуються не у туристів, як це можна було б припустити, а у звичайного населення країни, де встановлено банкомат. Що вкотре каже про зростання прийняття використання криптовалют.

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