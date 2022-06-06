Існує два варіанти: у Раді розповіли про розблокування українських портів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Існує два варіанти: у Раді розповіли про розблокування українських портів

Вчора 15:13Казна та Політика
366
На сьогодні є два варіанти розблокування українських портів.
Про це під час всеукраїнського телемарафону заявила заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.
«Обговорюються два шляхи розблокування. Перший — військовий: надання Україні достатньої кількості протикорабельних ракет достатньої дальності, щоб Україна могла відстрілюватись і сама захищати комерційні судна», — сказала вона.
Другий спосіб, за її словами, це операція типу Ocean Shield в Аденській затоці, коли конвої НАТО супроводжували комерційні судна в порти, захищаючи їх від піратів Сомалі. «Це не обов’язково має бути конвой НАТО. Це може бути конвой, який забезпечується країнами Чорноморського регіону, які також є країнами НАТО, але вони можуть брендувати це як власні зусилля. Це Болгарія, Румунія та Туреччина. Вони можуть нам із цим допомогти», — додала Підласа.
Російські військові кораблі у Чорному морі блокують проходження торгових суден. За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, щодня Україна втрачає по 170 млн доларів через заблоковані порти, а її експортні можливості впали більш ніж на половину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.