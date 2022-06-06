Існує два варіанти: у Раді розповіли про розблокування українських портів — Finance.ua

Існує два варіанти: у Раді розповіли про розблокування українських портів

Вчора 15:13 — Казна та Політика

На сьогодні є два варіанти розблокування українських портів.

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявила заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

«Обговорюються два шляхи розблокування. Перший — військовий: надання Україні достатньої кількості протикорабельних ракет достатньої дальності, щоб Україна могла відстрілюватись і сама захищати комерційні судна», — сказала вона.

Другий спосіб, за її словами, це операція типу Ocean Shield в Аденській затоці, коли конвої НАТО супроводжували комерційні судна в порти, захищаючи їх від піратів Сомалі. «Це не обов’язково має бути конвой НАТО. Це може бути конвой, який забезпечується країнами Чорноморського регіону, які також є країнами НАТО, але вони можуть брендувати це як власні зусилля. Це Болгарія, Румунія та Туреччина. Вони можуть нам із цим допомогти», — додала Підласа.

Російські військові кораблі у Чорному морі блокують проходження торгових суден. За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, щодня Україна втрачає по 170 млн доларів через заблоковані порти, а її експортні можливості впали більш ніж на половину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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