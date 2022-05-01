Існування криптовалют спроститься: у США знайшли нового регулятора — Finance.ua

Існування криптовалют спроститься: у США знайшли нового регулятора

Вчора 21:28 — Фінтех і Картки

Існування криптовалют спроститься: у США знайшли нового регулятора

У Конгрес США внесли законопроект, який може значно розширити повноваження Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) щодо криптовалютних бірж. У цифровому співтоваристві у цьому вбачають позитивний знак.

Як повідомляє The Washington Post , Закон про цифрові товарні біржі пропонує передати CFTC повноваження регулятора розробників криптовалюти, дилерів, бірж та постачальників стейблкоїнів. Вважається, що документ буде ухвалено, оскільки він розроблявся конгресменами як від Республіканської, так і від Демократичної партій.

Законопроект значно розширює історичну роль комісії як головного регулятора ринків деривативів на зерно та інші сільськогосподарські продукти США. Документ класифікує криптовалюти, які є цінними паперами, як цифрові товари, що підлягають регулюванню CFTC.

Також закон зобов’яже емітентів стейблкоїнів (стабільних криптовалют) реєструватися операторами цифрових товарів із фіксованою вартістю. Згодом вони матимуть ділитися з регулятором інформацією про роботу стейблкоїну і стежити за тим, щоб вони мали досить активів для обміну монет на долари.

У результаті перед лістингом та початком продажів нових криптовалют біржам доведеться отримувати дозвіл у CFTC. З одного боку, це внесе ясність у процес стандартизації активів, але з іншого — уповільнить швидкість розміщення на біржах нових монет.

При цьому Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) залишать регулюючі функції щодо пропозицій цінних паперів цифрових активів. Проте, передачу навіть частини повноважень Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами називають позитивним знаком, оскільки цей орган вважається дружнішим до криптосектора.

Головний стратег з політичних питань Ради з інновацій при Міністерстві оборони США Корі Гарднер оцінив цей законопроект за розумну політику щодо криптовалюти та створення нової атмосфери можливостей. «Це один із небагатьох представлених законопроектів, за якими індустрія має уважно стежити», — наголосив він.

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