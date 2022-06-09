Ірландська компанія інвестує 200 млн євро в кампус будівельних технологій в Україні — Finance.ua
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Ірландська компанія інвестує 200 млн євро в кампус будівельних технологій в Україні

Вчора 06:35Фондовий ринок
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Ірландська компанія інвестує 200 млн євро в кампус будівельних технологій в УкраїніІрландська компанія інвестує 200 млн євро в кампус будівельних технологій в Україні
Ірландська компанія з виробництва будівельних матеріалів Kingspan інвестує 200 млн євро у будівництво кампусу будівельних технологій в Україні.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Ми створили План відновлення України, і проєкт Kingspan відповідає і духові, і меті нашого плану. Ми пропонуємо міжнародній бізнес-спільноті наслідувати цей приклад, повністю пішовши з росії і перемістивши свій бізнес в Україну», — заявили в компанії.
Компанія виробляє передові ізоляційні вироби та рішення для централізованого опалення.
«Ці технології є центральними для невідкладних зусиль з декарбонізації глобального побудованого середовища, що відповідає за 39% всіх викидів вуглецю, пов’язаних з енергетикою», — зазначили в компанії.
Очікується, що кампус буде повністю завершено протягом 5 років. Kingspan призначив проектну групу для визначення відповідного місця, ймовірно, на заході України, та підтримує зв’язок з українським урядом.
У компанії зазначили, що інвестиція в кампус знаходиться на перехресті трьох криз: кліматичної, енергетичної та кризи, спричиненої війною росії проти України.
«Новий кампус будівельних технологій зробить позитивний внесок на всіх трьох фронтах, підтримуючи Україну, коли вона відбудовує свою економіку, задовольнить попит у Центральній та Східній Європі на енергоефективні будівлі та допоможе Європі знизити залежність від імпорту нафти та газу», — заявив генеральний директор Kingspan Group Джин Муртаг.
За матеріалами: НВ
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