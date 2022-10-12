Іран та росія об’єднають свої банківські системи — Finance.ua

Іран та росія об’єднають свої банківські системи Вчора 12:46 — Світ

Іран та росія об’єднають свої банківські системи

Національні банківські та платіжні системи Ірану та росії буде об’єднано.

Про це оголосив міністр фінансів Ірану Ехзан Хандузі, пише Сіньхуа

«Між іранським та російськими центробанками були проведені перемовини, і, сподіваюся, що сполучення між банківськими мережами та національними платіжними системами „Шетаб“ і „Мир“ буде встановлено протягом двох-трьох місяців», — заявив Хандузі.

За його словами, об’єднання банківських мереж сприятиме комерційній діяльності та туризму.

Після виходу з росії Visa та MasterCard національна платіжна система «Мир» залишилися єдиним засобом використання платіжних карток на території росії. Однак «Мир» не працює практично ніде поза межами росії, а ті закордонні банки, які раніше погоджувалися приймати картки цієї системи, відмовляються від цього через вплив міжнародних санкцій.

Укрінформ За матеріалами:

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