Іран розширює виробництво збагаченого урану, — Reuters — Finance.ua

Іран розширює виробництво збагаченого урану, — Reuters
Іранська влада почала швидко нарощувати можливості зі збагачення урану завдяки передовим центрифугам у своєму підземному заводі в Натанзі. Тепер готується розширити плани.
Про це пише видання Reuters.
Згідно з конфіденційним звітом МАГАТЕ, Тегеран продовжує вводити в експлуатацію дедалі більшу кількість передових центрифуг попри заборону угоди про «Спільний всеосяжний план дій від 2015 року».
Ці машини є набагато ефективнішими, ніж, наприклад IR-1 першого покоління — єдина центрифуга, яку Іран може використовувати відповідно до угоди для збільшення своїх запасів збагаченого урану.
Також зазначається, що переговори США та Ірану щодо відновлення вищезгаданої угоди зайшли в глухий кут.
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