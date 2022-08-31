Іран дозволив платити за імпорт у криптовалюті — Finance.ua

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Іран дозволив платити за імпорт у криптовалюті

Фінтех і Картки
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Іран дозволив платити за імпорт у криптовалюті
Іран дозволив платити за імпорт у криптовалюті
Іран прийняв законопроект, який дозволяє торгові операції з криптовалютами для імпорту товарів.
За інформацією агенції Tasnim, яка посилається на пряму мову міністра промисловості, шахт і торгівлі Резу Фатемі Аміна, «законопроект переосмислює нормативні положення про криптовалюти, дозвіл на використання криптовалют для імпорту, постачання палива та електроенергії для майнінгу».
Тепер громадяни Ірану можуть навіть імпортувати автомобілі, використовуючи цифрові активи замість доларів США чи євро.

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Як повідомлялося раніше, на початку серпня Іран оголосив, що завершив своє перше криптовалютне замовлення на суму 10 мільйонів доларів США. Тоді Міністерство промисловості, шахт і торгівлі країни й заявило, що планує значно розширити використання криптовалют для імпорту до кінця вересня. Також попри заборону іранці не гребували використовувати криптовалютну біржу Binance для проведення криптовалютних транзакцій.
До речі, на криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

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За матеріалами:
noworries
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