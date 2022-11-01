Іпотечна програма "єОселя": уже подали 11 тисяч заявок — Finance.ua

Іпотечна програма "єОселя": уже подали 11 тисяч заявок Вчора 09:48 — Особисті фінанси

Іпотечна програма "єОселя": уже подали 11 тисяч заявок

У рамках іпотечної програми «єОселя», яка запрацювала в Україні з 1 жовтня, наразі вже подали 11 тисяч заявок, які обробляють банки.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів перший віце-премʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр нагадав, що програма запущена в тестовому режимі на порталі «Дія», ключовий продукт буде у мобільному застосунку.

«До кінця цього тижня до програми приєднаються перші чотири банки-партнери, і з понеділка (31 жовтня — ред.) ми вже з ними виходимо у бета-тестування в мобільному застосунку», — заявив Федоров.

За словами міністра, у застосунку можна буде в кілька кліків шерити інформацію для банківських установ, щоб вони приймали рішення для видачі іпотеки.

«Це буде максимально технологічний продукт. Напевно, один із найбільш технологічних, що ми створювали», — сказав він.

За словами Федорова, уже подано 11 тисяч заявок. При цьому 83% з них — це захисники України, силовий блок. Майже 11% — медичні працівники, 4% — наукові працівники, 2% — педагоги.

Довідка Finance.ua:

28 жовтня стартує запис на бета-тест програми пільгових державних кредитів на житло — «єОселя» в застосунку «Дія». Отримати такий кредит можна навіть під час війни;

з пільговою іпотекою 3% на 20 років та з мінімальним першим внеском 20% людина без дружини/чоловіка та дітей може розраховувати на 1-2 кімнатну квартиру з ремонтом на вторинному ринку в Києві та Одесі. Деталі тут.



Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.