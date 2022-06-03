iPhone SE очолює рейтинг задоволеності мобільними пристроями iOS — Finance.ua

iPhone SE очолює рейтинг задоволеності мобільними пристроями iOS

iPhone SE очолює рейтинг задоволеності мобільними пристроями iOS

Команда популярного бенчмарку AnTuTu опублікувала свіжий щомісячний рейтинг мобільних пристроїв Apple на основі iOS, які отримали найвищі оцінки задоволеності користувачів.

ТОП-10 пристроїв на iOS:

«Вершину» рейтингу займає оригінальна версія iPhone SE, що дебютувала шість років тому — навесні 2016 року, з 97,99% позитивними відгуками.

Друге місце дісталося планшету iPad Air 4, що дебютував у 2022 році, з 97,5% позитивними відгуками.

Третю позицію посів iPhone 6s Plus (97,18%), який на півроку старший за iPhone SE. Цікаво, що iPhone 6s Plus був недавно внесений Apple до списку застарілих продуктів.

Замикають десятку лідерів 10,5-дюймовий iPad Pro 2 (97,17% позитивних відгуків), iPhone 12 mini (97,11%), iPhone 6s (96,79%), iPhone 7 (95,88%), iPhone SE2 (95,5%), 12,9-дюймовий iPad Pro 4 (95,5%), 11-дюймовий iPad Pro 5 (95,16%).

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