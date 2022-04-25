iPhone 14 отримає нову камеру та не матиме моделей mini - Bloomberg — Finance.ua
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iPhone 14 отримає нову камеру та не матиме моделей mini - Bloomberg

Вчора 23:08Технології&Авто
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Марк Гурман з Bloomberg, який відомий завдяки точним прогнозам з нових ґаджетів та багатьох інших речей, поділився деталями майбутнього iPhone 14. За його словами у новому поколінні смартфонів від Apple не буде варіанта mini, який був у iPhone 12 та 13. Раніше навіть були новини, що Apple зупиняє виробництво менших моделей смартфонів через низький попит.
Натомість iPhone 14 виходитиме у таких чотирьох варіаціях:
  • iPhone 14 — екран 6.1 дюймів (15 см)
  • iPhone 14 Pro — екран 6.1 дюймів
  • iPhone 14 Max — екран 6.7 дюймів (17 см)
  • iPhone 14 Pro Max — також екран 6.7 дюймів
Моделі Pro отримають покращення — камеру на 48 мегапікселів та новий процесор А16. Стандартні iPhone 14 отримають звичайну 12-мегапіксельну камеру.
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Як зазначив Марк Гурман, реліз iPhone 14 відбудеться вже протягом наступного півріччя, тобто восени цього року на традиційній презентації Apple.
За матеріалами: Na chasi
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